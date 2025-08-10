Рябков: у России есть другие новейшие вооружения, помимо "Орешника"

Замглавы МИД РФ отметил, что Москва не теряла времени

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россия "не теряла времени" и располагает другими новейшими вооружениями, помимо ракетного комплекса "Орешник". Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Орешник" - да, но есть и другое [вооружение]. Так что времени мы не теряли", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия-1".

Отвечая на вопрос, идет ли речь о до сих пор не названных вооружениях, замглавы МИД уточнил: "Я не могу называть то, что мне не положено называть, но есть".

Комментируя возможность размещения российского вооружения в новых регионах, высокопоставленный дипломат отметил: "Называть конкретные точки географические, регионы мне - абсолютно неправильно, безответственно. У нас всегда множество вариантов на столе, и мы никогда ничто для себя заведомо не исключаем".

Впервые об "Орешнике" стало известно 21 ноября 2024 года. Тогда Путин заявил, что в ответ на применение против РФ западного дальнобойного оружия были впервые использованы новейшие отечественные баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш".

Спустя время стало известно о намерении разместить "Орешник" в Белоруссии. Комплекс может появиться в республике во второй половине 2025 года. "Орешник" может применяться с гарантированной возможностью поражения любой цели на дальности до 5 тыс. км без реальной способности противника что-либо противопоставить в плане перехвата.