Эти партнеры также заинтересованы ручным пулеметом РПЛ-7

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 10 августа. /ТАСС/. Интерес к модернизированным автоматам АК-15К и АК-15СК проявляют страны Африки, Азии и Латинской Америки. Об этом сообщил генеральный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

"Это страны Африки, Азии, отчасти Латинской Америки. В общем-то список стран, он понятен. Традиционно, куда мы отправляли автоматы 103-й, 203-й и так далее, это вот именно те партнеры", - сказал он, уточнив, что эти партнеры заинтересованы как АК-15К, АК-15СК, так и ручным пулеметом РПЛ-7.