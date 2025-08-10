Центр будет готовить операторов, в первую очередь, из числа военных, которые сейчас находятся в зоне СВО и прибудут на обучение по направлению командования воинских частей

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 10 августа. / ТАСС/. Концерн "Калашников" открыл в Ижевске Центр по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил генеральный директор концерна Алан Лушников.

"Важно подчеркнуть, что наш учебный центр располагает всем необходимым для качественного предоставления образовательных услуг, в том числе для проведения производственной, летной практики. Ну, и отдельная наша задумка - организовать на базе центра специальные курсы операторов БПЛА для детей", - сказал генеральный директор концерна журналистам.

"Калашников" получил соответствующую лицензию на образовательную деятельность. Преподаватели учебного центра - действующие операторы БПЛА, многие из них имеют большой практический опыт, полученный в зоне проведения спецоперации. Обучение будет осуществляться в очной форме на платной основе.

Необходимо отметить, что центр будет готовить операторов БПЛА, в первую очередь, из числа военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне СВО и прибудут на обучение по направлению командования воинских частей, а также из представителей ряда других силовых ведомств и структур. Например, Пограничной службы ФСБ России, Росгвардии, сил специальных операций.

Кроме того, планируется, что в центре смогут обучаться и гражданские лица, которые придут самостоятельно, по личной инициативе. Однако, естественно, после определенной проверки.