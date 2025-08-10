Рябков: Россия располагает солидным арсеналом ракет средней и меньшей дальности

РФ продолжала научные разработки в сфере РСМД и во время действия моратория, указал замглавы российского дипведомства

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россия продолжала научные разработки в сфере ракет средней и меньшей дальности во время действия моратория и теперь располагает солидным арсеналом таких систем. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы, когда объявлялся этот мораторий (по размещению ракет средней и меньшей дальности - прим. ТАСС), говорили о том, что речь об отказе от размещения, но речь о НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах - прим. ТАСС) и отказе от них в нем не упоминалась. То есть это время использовалось для того, чтобы создавать соответствующие системы и иметь достаточно солидный арсенал в этой области, он у нас, я так понимаю, наличествует", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".