Боец Абросимов: в освобожденной от ВСУ Яблоновке остаются как минимум пять семей

Мирные жители встретили российских солдат тепло, добавил военнослужащий

ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Пять семей остаются жить в освобожденном от ВСУ селе Яблоновка в ДНР, рассказал ТАСС стрелок 33-го мотострелкового полка группировки войск "Центр" Павел Абросимов.

"Да, гражданские были, семей пять. Будем эвакуировать их позже, нужно время", - сказал стрелок, отметив, что эвакуация будет возможна при снижении интенсивности работы FPV-дронов противника на этом участке фронта.

Он добавил, что мирные жители встретили российских военнослужащих тепло.

9 августа в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Яблоновка в ДНР. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские войска освобождением села Яблоновка в ДНР сжимают клещи вокруг Константиновки.