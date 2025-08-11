ВС РФ использовали для поражения целей гаубицы "Мста-Б" и беспилотники

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск дронами и артиллерией уничтожили более 10 пунктов управления беспилотниками в районе города Северск и населенных пунктов Звановка и Веролюбовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск уничтожили более 10 пунктов управления беспилотниками противника. Разведчиками в районе населенного пункта Северск были обнаружены пункты управления БПЛА, антенна управления, видеокамера противника, осуществляющие управление войсками ВСУ. Точными попаданиями ударных дронов и 152-мм снарядов гаубицы "Мста-Б" точки управления противника были уничтожены. Также меткими попаданиями <…> "Мста-Б" 2-й артиллерийской бригады были уничтожены точки дислокации дронов ВСУ в районе населенного пункта Звановка", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что военнослужащие 71-й мотострелковой дивизии обнаружили и уничтожили еще один пункт управления дронами в районе села Веролюбовка.