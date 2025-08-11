В Минобороны подчеркнули, что подобная тактика демонстрирует высокую эффективность и срывает доставку боеприпасов и материальных средств на позиции противника

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российские снайперы мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа устраивают засады на украинские гексакоптеры на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На красноармейском направлении снайперы скрытно занимают удобные огневые позиции на выявляемых маршрутах действий тяжелых гексакоптеров ВСУ. Ведя постоянное наблюдение за небом и находясь на связи с подразделениями, бойцы 5-й бригады выявляют движение дронов противника и точными выстрелами уничтожают низколетящие беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что подобная тактика российских снайперов демонстрирует высокую эффективность и срывает доставку боеприпасов и материальных средств на позиции противника.