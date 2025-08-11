Артиллеристы поразили бронеавтомобили противника

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Расчеты реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" из состава 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск "Запад" поразили бронеавтомобили и сорвали ротацию группы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что разведывательная группа подтвердила уничтожение цели с помощью БПЛА, а расчеты РСЗО покинули огневую позицию, чтобы избежать возможного ответного удара.