В составе отряда действуют большой противолодочный корабль "Североморск", БДК "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Памир" и танкер "Сергей Осипов"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота отправился в дальний поход по морям Северного Ледовитого океана. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота покинул рейд города Североморска и вышел в дальний поход. Сформировав походный ордер, корабли и суда взяли курс в акваторию Северного Ледовитого океана", - информировали в пресс-службе.

Там уточнили, что в составе отряда действуют большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Памир" и танкер "Сергей Осипов".

"Основная цель похода - обеспечение безопасности морского судоходства и других видов экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне", - сказал командир отряда кораблей капитан 1 ранга Станислав Варик, слова которого приводят в пресс-службе.

Отмечается, что арктический поход боевых кораблей и судов обеспечения флота выполняется в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов Российской Федерации в Арктике. Поход будет проходить в том числе в районах трассы Северного морского пути.

По данным пресс-службы, североморцы примут участие в учениях по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне.