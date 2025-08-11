После удара вертолет выпустил тепловые ловушки, совершил противоракетный маневр и вернулся на базу

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ми-35М группировки войск "Север" уничтожил украинских военнослужащих в лесистой местности в ходе проведения СВО.

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что авианаводчик доложил об успешном уничтожении личного состава ВСУ, а экипаж вертолета после удара по противнику выпустил тепловые ловушки, совершил противоракетный маневр и вернулся на базу вылета.