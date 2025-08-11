После выстрела дрон фиксирует результаты попадания, сбрасывает использованный тубус и возвращается на базу для подготовки к очередному боевому вылету

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие 51-й армии Южного военного округа начали применять FPV-дроны в качестве пусковых установок для ручных противотанковых гранатометов на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты ударных БПЛА 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа наносят поражение опорным пунктам и живой силе противника на красноармейском направлении с использованием FPV-дронов в качестве мобильных пусковых установок для ручных противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что после выстрела дрон фиксирует результаты попадания, сбрасывает использованный тубус и возвращается на базу для подготовки к очередному боевому вылету.