Удар, нанесенный с дистанции свыше 20 км, позволил обеспечить прорыв армии РФ на стратегически важном участке фронта

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" уничтожил укрепрайон противника на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А группировки войск "Центр" уничтожил укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении СВО. Точный термобарический удар, нанесенный с дистанции свыше 20 километров, обеспечил прорыв российских штурмовых подразделений на стратегически важном участке фронта", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что расчет ТОС-1А в ходе выполнения задачи прикрывали военнослужащие группы противодействия БПЛА противника.