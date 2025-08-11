В одном из блиндажей противник пытался сбить дрон из автомата, но его уничтожили

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников Восточной группировки войск взорвали огневую точку и уничтожили пехоту ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Новоселовка операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" поразили укрепленную долговременную огневую точку противника, а также уничтожили украинских боевиков в лесополосе. В одном из блиндажей противник попытался сбить дрон из автомата, но был ликвидирован", - говорится в сообщении.