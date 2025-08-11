Подготовка для граждан, призванных из запаса, проводится в течение 12 дней, для командиров - 45 дней, уточнил руководитель занятий с позывным Шмель

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты группировки войск "Север" провели занятия по развертыванию защищенной связи, устранению обрыва каналов связи и выходу из строя радиостанций. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Связисты на регулярной основе проводят занятия с военнослужащими подразделений группировки войск "Север", выполняющих боевые задачи специальной военной операции. Данные занятия были направлены на улучшение качества подготовки подразделений по развертыванию защищенной связи, устранению обрыва каналов связи и выхода из строя радиостанций", - сказали там.

В ведомстве уточнили, что основным средством связи между подразделениями является многофункциональная радиостанция "Азарт-П1", способная работать как самостоятельная станция, так и в качестве ретранслятора благодаря своим малым габаритам, возможности шифрования каналов и большому спектру возможностей скрытия радиообмена. Кроме планового обслуживания, военнослужащие также выполняют комплекс работ по устранению разрывов и повреждению проводных устройств и спутниковых средств непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Руководитель занятий с позывным Шмель добавил, что подготовка для граждан, призванных из запаса, проводится в течение 12 дней и включает ознакомление со средствами радиосвязи и полевой связи. Для командиров проводится более углубленное 45-дневное обучение.