Огонь ведут из закрытых позиций с расстояния не менее 5 км от позиций противника

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Экипажи танков Т-80БВМ Северной группировки войск поражают технику и личный состав ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Танковые экипажи группировки войск "Север" продолжают наносить огневое воздействие по позициям, скоплению личного состава и технике ВСУ в Сумской области. Основной задачей танкистов является контроль путей подвоза боевиков и поддержка наступающих мотострелковых подразделений", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что огонь ведется с закрытых огневых позиций на расстоянии не менее 5 км от позиций противника.