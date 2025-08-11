Удар нанесли при помощи новых FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Тульские десантники Северной группировки войск уничтожили четыре пикапа противника с личным составом в Сумской области при помощи FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В Сумской области Украины вдоль границы с Российской Федерацией расчеты БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Север" при помощи новых FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не действует система РЭБ противника, атаковали и уничтожили четыре пикапа с личным составом и миномет ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что операторы ударных беспилотников Тульского соединения ВДВ несут боевое дежурство на одном из самых сложных участков в Сумской области.