До подхода основных сил группа незаметно зачистила три опорных пункта ВСУ

ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Двое штурмовиков группировки войск «Центр» начали освобождение села Яблоновка скрытным уничтожением украинских войск на позициях в тылу противника. Об этом рассказал ТАСС участник операции, стрелок 33-го мотострелкового полка Павел Абросимов.

«Мы вдвоем заходили. Мы зашли, нашу группу не увидели, то есть мы зашли тихо, спокойно, прошли по зеленочкам, по нам не было никакого сопротивления. Мы закрепились в одном доме. Нам доложили, что противник идет. Мы начали отрабатывать противника. Противника я уже лично увидел, когда он зашел в дом к нам. Затем мы также тихо другие опорники зачистили», — сказал стрелок.

По его словам, прикрывала бойцов артиллерия, маскируя ближний бой штурмовиков. «Чтобы нас слышно не было, чтоб не поняли, что мы внутри [населенного пункта] находимся», — добавил стрелок.

Таким образом, как уточнил военнослужащий, их группа незаметно зачистила три опорных пункта ВСУ. После этого к селу подошли основные силы.

9 августа в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Яблоновка в ДНР. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские войска освобождением села Яблоновка в ДНР сжимают клещи вокруг Константиновки.