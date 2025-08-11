Расчеты FPV-дронов группировки "Днепр" уничтожили блиндаж в Запорожье

Российские бойцы также ликвидировали до пяти солдат ВСУ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожили блиндаж с личным составом ВСУ количеством до пяти человек на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

"На ореховском направлении в Запорожской области операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" продолжают наносить значительный урон ВСУ, демонстрируя высокую точность и эффективность в выполнении боевых задач. Благодаря слаженной работе расчетов БПЛА был обнаружен и успешно уничтожен укрепленный блиндаж с личным составом противника численностью до пяти человек", - следует из сообщения.

Там отметили, что высокая эффективность работы операторов FPV-дронов достигается за счет поражения целей на значительных расстояниях. Разведка оперативно обнаруживает объекты противника и передает их координаты на пункты управления, что позволяет оперативно и точно наносить огневые удары. Это значительно снижает боевой потенциал противника и способствует продвижению штурмовых групп.