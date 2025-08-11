Операторы БПЛА атакуют антенны ретрансляторов и узлы радиоэлектронной разведки

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" точечно поражают средства связи между украинскими подразделениями на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты боевых FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" активно поддерживают наступление мотострелковых подразделений на красноармейском направлении. Важным направлением работы остается подавление систем связи противника. Операторы FPV-дронов целенаправленно атакуют антенны ретрансляторов и узлы радиоэлектронной разведки, лишая ВСУ координации между подразделениями", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ударные дроны также играют важную роль при уничтожении артиллерии, бронетехники и минометных расчетов противника.