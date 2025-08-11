Боец добавил, что для того, чтобы спасти местное население от гибели, ВС РФ были вынуждены перевести людей в другие укрытия

ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Украинские войска после бегства из села Яблоновка в ДНР начали уничтожать дома, в которых оставались мирные жители.

Об этом рассказал ТАСС штурмовик 33-го мотострелкового полка группировки войск "Центр" Андрей Беляев.

"Они сожгли дома мирных жителей. Несмотря на то, что у них подписаны дома, что там живут мирные жители, <...> они бьют по мирным жителям", - сказал штурмовик.

Он добавил, что для того, чтобы спасти население Яблоновки от гибели, ВС РФ были вынуждены перевести людей в другие укрытия. Сейчас бойцы помогают местным жителям провизией.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Яблоновка в ДНР. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские войска освобождением села Яблоновка в ДНР сжимают клещи вокруг Константиновки.