Бойцы ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на константиновском направлении

Тщательная маскировка и попытка защититься при помощи РЭБ не помогли противнику, отметили в Минобороны

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили пункт управления дронами 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ на константиновском направлении. Об этом ТАСС рассказали в Минобороны РФ.

"На константиновском направлении в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности операторами БПЛА Южной группировки войск были обнаружены пункт управления БПЛА и станция РЭБ 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Тщательная маскировка и попытка защититься при помощи РЭБ не помогли противнику предотвратить уничтожение оборудования", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сначала была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, которая предназначалась для обеспечения прикрытия от российских дронов. После этого был нанесен удар непосредственно по пункту управления БПЛА.