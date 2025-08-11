Корабли ТОФ отправились на Камчатку для участия в акции "Сила в правде - 2025"

В дальнейшем корабли отряда Тихоокеанского флота посетят, в частности, Петропавловск-Камчатский, Анадырь, Северо-Курильск и Южно-Курильск

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) отправился из Магадана в Петропавловск-Камчатский для участия в продолжении патриотической акции "Сила в правде - 2025", сообщили в пресс-службе ТОФ.

"Магадан стал первым населенным пунктом в ходе проведения Тихоокеанским флотом агитационно-патриотической акции "Сила в правде-2025". В дальнейшем корабли отряда Тихоокеанского флота посетят Петропавловск-Камчатский, Анадырь, пгт Провидения, Северо-Курильск, Курильск, Южно-Курильск и Корсаков", - сообщили в пресс-службе флота.

Там отметили, что Магадан отряд кораблей ТОФ в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев", большого десантного корабля "Ослябя", корвета "Совершенный", дизель-электрической подводной лодки "Магадан" и спасательного буксира "Алатау" прибыл 6 августа. С первого дня прибытия на БДК "Ослябя" работали экскурсии, рассказывающие гостям особенности службы на кораблях ТОФ. В открытии акции приняли участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина, губернатор Магаданской области Сергей Носов, а также первые лица города, ветеранские и общественные организации. Всего акцию посетили более 20 тыс. жителей и гостей Магадана.

Сейчас отряд кораблей отправился на Камчатку для продолжения акции. В пресс-службе флота отметили, что направлена на сохранение исторической правды о Второй мировой войне, укрепление национальных ценностей и основ российской государственности. Она также призвана показать героизм тихоокеанцев, проявленный в ходе специальной военной операции.