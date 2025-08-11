В ходе воздушной разведки обнаружили пять блиндажей противника, замаскированных в лесопосадках

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Расчеты БПЛА Южной группировки войск в ДНР на константиновском направлении за сутки уничтожили до взвода пехоты ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"За сутки на константиновском направлении операторами Южной группировки войск выявлено и уничтожено пять опорных пунктов ВСУ. В том числе блиндаж с личным составом 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады. <…> За сутки расчеты БПЛА и артиллерии группировки на константиновском направлении смогли поразить до взвода пехоты", - уточнили в ведомстве.

Там уточнили, что в ходе воздушной разведки были обнаружены пять блиндажей противника, замаскированных в лесопосадках. В результате профессиональных действий операторов FPV-дронов подразделений Южной группировки выявленные цели уничтожены.