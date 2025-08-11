Это происходит, в том числе, из-за сокращения западной финансовой помощи

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Агентурная сеть украинских спецслужб претерпевает кризис, в том числе из-за сокращения западной финансовой помощи. Об этом сообщили в ФСБ.

"В 2024 году подразделениями ФСБ России предотвращено 110 терактов, ликвидировано 45 террористических ячеек, задержано более 1 тыс. лиц, причастных к терроризму. Конечно, большая часть терактов в России пресекается на стадии подготовки, а агентурная сеть спецслужб Украины претерпевает кризис", - сообщил оперативный сотрудник ФСБ. По его словам, отсутствие подготовленной агентуры и сокращение финансовой помощи западных партнеров наложили свой отпечаток на деятельность СБУ в России.

В ФСБ сообщили, что с начала 2025 года спецслужбы Украины все чаще используют российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов в качестве смертников. Это позволяет украинским спецслужбам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение.