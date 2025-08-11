Подвоз резервов и провизии в этом квадрате для ВСУ полностью блокирован

ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Российские штурмовики выбили ВСУ с позиций, которые были оборудованы в административных зданиях второго по величине угольного предприятия в ДНР - шахты "Краснолиманская", сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Противник выбит с позиций в админзданиях шахты "Краснолиманская", - сообщили в силовых структурах. Кимаковский уточнил, что противник находится в районе террикона шахты. При этом подвоз резервов и провизии в этом квадрате для ВСУ полностью блокирован.

Шахта "Краснолиманская" расположена вблизи города Родинское. Ежегодная добыча угля составляет до нескольких миллионов тонн. Добытое сырье используется в металлургии.