Народный фронт и Роскосмос передали БПЛА и оборудование батальону "Терек"

Подразделению, помимо дронов, передали оборудование для их применения, в том числе очки, мониторы, ретрансляторы, для подшефного подразделения госкорпорации

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Народный фронт совместно с Роскосмосом передал FPV-дроны и оборудование для их применения казачьему батальону "Терек". Как рассказали ТАСС в президентском движении, в поставку вошли очки, мониторы, ретрансляторы, аккумуляторы и другая техника по запросам бойцов.

Казачий батальон "Терек" недавно отметил трехлетие с начала боевого пути. Местом, где начался боевой путь батальона, стал Угледар, далее были Кинбурнская коса, Клещеевка, Часов Яр, Бахмут и Соледар - ключевые участки проведения специальной военной операции.

"Мы передаем FPV-дроны и все сопутствующие радиотехнические средства, необходимые для их безопасного и максимально эффективного применения. Помощь Роскосмоса не ограничивается передачей техники - сотрудники постоянно делают пожертвования, перечисляют часть зарплат и трудятся волонтерами во время отпусков", - отметил заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов.

Подразделению, помимо дронов, передали оборудование для их применения, в том числе очки, мониторы, ретрансляторы, для подшефного подразделения госкорпорации. Представитель Роскосмоса рассказал, что передаваемое оборудование - лишь часть системной поддержки военнослужащих госкорпорацией. Ранее был отправлен конвой, который доставит аналогичную технику для 24 подразделений на линии фронта.

"Мы активно поддерживаем и наше подшефное подразделение "Терек". Обратились к Народному фронту для объединения усилий в закупке FPV-дронов и сопутствующего оборудования. Они закупили все необходимое - очки, ретрансляторы, аккумуляторы и так далее", - добавил представитель Роскосмоса.

Заместитель командира "Терека" Серафим Дубанов подчеркнул, что FPV-дронов в подразделении никогда не бывает много, поскольку они работают в одноразовом режиме, и новая партия - значительное подспорье в работе отряда БПЛА.