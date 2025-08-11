Точки взлета были обнаружены разведчиками, которые потом передали информацию расчетам 122-мм орудий

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Юг" поразили три пункта управления беспилотниками ВСУ в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты артиллерии Южной группировки войск уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ. Операторами разведывательных дронов 3-й общевойсковой армии в районе Северска были обнаружены пункты управления беспилотников противника. Слаженной работой артиллеристских расчетов противник был уничтожен", - сказано в сообщении.

Точки взлета были обнаружены разведчиками, которые, отследив военнослужащих ВСУ, передали координаты целей расчетам 122-мм орудий.

Подразделения 7-й мотострелковой бригады также выявили замаскированные позиции пункта управления противника вместе со станцией спутниковой связи Starlink, которые были поражены артиллерией.

В районе Серебрянки бойцами 2-й артиллерийской бригады были вскрыты точки взлета и управления ВСУ вместе с личным составом и средствами связи. Огнем артиллерии все цели уничтожены.

Также в районе Северска огнем артиллерии и БПЛА уничтожены три единицы техники ВСУ. "В результате разведки местности расчеты БПЛА в районе Северска обнаружили стоянку техники ВСУ, которую противник пытался замаскировать. Сбросами с дронов наши разведчики успешно поразили технику противника, а последующий взрыв объял пожаром весь скрытый лагерь противника. Также нашими артиллеристами было вскрыто передвижение ББМ "Козак" противника, после чего координаты цели сразу были переданы расчетам артиллерийских орудий. В результате точных попаданий бронемашина ВСУ была уничтожена", - рассказали в ведомстве.