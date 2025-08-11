Подразделениями мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии на том же направлении была обнаружена живая сила противника в районе Федоровки

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Артиллеристы и операторы дронов Южной группировки войск поразили блиндаж с украинской пехотой в районе Александро-Шульгино в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе Александро-Шульгино подразделения 4 омсбр Южной группировки войск вскрыли расположение блиндажа с живой силой противника. Проведя доразведку местности, наши артиллеристы уничтожили цель прямыми попаданиями 152-мм и 122-мм снарядов. Живую силу противника добили расчеты FPV-дронов", - сказано в сообщении.

Подразделениями мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии на том же направлении была обнаружена живая сила противника в районе Федоровки. Огнем артиллерийских орудий пехота ВСУ была уничтожена.