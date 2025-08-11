В ходе одной из задач экипаж танка под командованием бойца с позывным Юган поразил позиции ВСУ в лесополосе, используя один пристрелочный снаряд, а остальные 15 легли в цель

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Танковый батальон бригады "Невский" добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск с начала июля поразил более 200 различных целей в районе Часова Яра. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности командира батальона с позывным Изба.

"Танкисты выполняют тактические и оперативные задачи бригады Невского в направлении Часова Яра, проламывая глубоко эшелонированную оборону 30 отдельной механизированной бригады ВСУ. Батальон с начала июля имеет больше 300 боевых выходов. Отработано около 200 целей - укрепленные опорные пункты, окопные системы, места подвоза и ротации, склады БК (боекомплекта - прим. ТАСС), передовые дозоры, пункты и точки взлета БПЛА противника", - сказал военнослужащий.

Он добавил, что в ходе одной из недавних задач экипаж танка под командованием бойца с позывным Юган поразил позиции ВСУ в лесополосе, используя всего один пристрелочный снаряд, а остальные 15 легли в цель.

Изба добавил, что танкисты ведут огонь под прикрытием своих боевых товарищей, защищающих машину от FPV-дронов противника.