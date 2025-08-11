На ролике демонстрируется работа операторов и уничтожение воздушными таранами украинских разведывательных дронов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" воздушными таранами сбили 37 украинских дронов самолетного типа, следует из видео, предоставленного Минобороны РФ.

На ролике демонстрируется работа операторов и уничтожение воздушными таранами украинских разведывательных дронов. Были сбиты многофункциональные Galka и "Фурии", разведывательные "Гор" и "Лелеки", разведывательно-ударные "Домахи", дроны-"камикадзе" Vector немецкого производства и Darts, разведывательные FlyEye производства Польши, разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark и другие.

На следующем видео запечатлены уничтожение четырех машин, семи броневиков, бронетранспортера М113 производства США, 11 воздушных таранов гексакоптеров "Баба яга" и уничтожение других целей.

На третьем ролике видно поражение четырех гексакоптеров ВСУ, танка, БМП-1, двух гаубиц, наземного дрона и еще нескольких целей.