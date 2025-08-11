Подразделения группировки войск "Юг" также уничтожили блиндаж с живой силой противника

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск поразили украинские пункты управления дронами в районах Северска и Серебрянки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделениями "Южной" группировки войск в районе н. п. Северск и н. п. Серебрянка были обнаружены и уничтожены пункты управления БПЛА и блиндаж с живой силой противника", - сказано в сообщении.

Операторы разведывательных дронов 6-й мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии обнаружили точку управления беспилотниками ВСУ. Отследив бойцов ВСУ, российские военнослужащие передали координаты расчетам 122-мм орудий, после чего пункт управления БПЛА ВСУ был уничтожен. Продолжая разведку местности, подразделения бригады выявили еще один пункт управления беспилотниками ВСУ. Попаданиями из 152-мм орудия ВСУ лишились важной точки управления БПЛА на северском направлении.

В районе Серебрянки бойцами 7-й мотострелковой бригады были вскрыты позиции живой силы и средств управления беспилотниками ВСУ. Работой артиллерии бригады все цели были уничтожены.

Также в районе Серебрянки расчеты БПЛА обнаружили украинский миномет. Там же был обнаружен блиндаж с живой силой ВСУ. Расчетом 152-мм орудий "Мста-Б" огневое средство ВСУ было уничтожено вместе с живой силой.

В районе Свято-Покровского операторами разведывательных дронов 2-й артиллерийской бригады была обнаружена позиция орудия Д-30 ВСУ. Работой расчета 152-мм орудия "Мста-Б" артиллерия ВСУ была уничтожена.

Вблизи Константиновки расчеты дронов 4-й мотострелковой бригады поразили артиллерийское орудие ВСУ.