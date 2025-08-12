Большую роль в успехе операции сыграла всесторонняя поддержка операторов БПЛА, рассказали в Минобороны РФ

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Освобождение села Яблоновка в Донецкой Народной Республике стало важным достижением для военнослужащих Центральной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Первое боестолкновение с противником произошло в центральной части Яблоновки, когда группы ВСУ неожиданно вышли на российских бойцов. В ходе стрелкового боя противник был уничтожен. Большую роль в успехе операции сыграла всесторонняя поддержка операторов БПЛА. Кроме этого, огневую поддержку оказывали артиллерийские расчеты <...>. Освобождение Яблоновки стало важным рубежом для военнослужащих группировки войск "Центр", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны сообщили об освобождении Яблоновки 9 августа. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, освобождение села российскими военными сжимает клещи вокруг города Константиновка.