Ударом расчета FPV-дрона техника была обездвижена, а серией последующих ударов - уничтожена, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ "Рубикон" уничтожили украинскую бронемашину "Новатор" в районе Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе разведывательно-патрульных мероприятий боевым расчетом испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" на одной из улиц в н. п. Константиновка в ДНР был обнаружен движущийся бронеавтомобиль ВСУ "Новатор". Ударом расчета FPV-дрона <…> бронемашина украинских националистов была обездвижена, а серией последующих ударов - уничтожена", - отметили в ведомстве.