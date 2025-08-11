По данным российских силовых структур, у населенного пункта идут тяжелые бои

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Командование ВСУ бессмысленными штурмами Юнаковки Сумской области уничтожило большую часть военных 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Не лучше ситуация и в 95 одшбр, которую командование оперативно-тактической группы "Сумы" "сточило" в бессмысленных штурмах Юнаковки. Теперь им приходится побираться и просить бывшего комбрига ныне командующего десантно-штурмовых войск Олега Апостола выделить им личный состав из соседних пехотных бригад", - отметил собеседник.

По данным силовых структур, у Юнаковки идут тяжелые бои.

Как сообщил ранее Апостол, фортификации возводятся вокруг города Сумы на северо-востоке Украины из-за возможного обострения ситуации на этом направлении.