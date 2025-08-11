Украинская оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" заявила, что столкновения на добропольском и красноармейском направлениях фронта носят самый ожесточенный характер

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Украинская оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" заявила, что бои на добропольском (северо-запад ДНР) и красноармейском (украинское название - покровское, находится под Красноармейском в ДНР) направлениях фронта являются самыми интенсивными по сравнению с другими участками на линии боестолкновения.

Как пишет группировка в своем Telegram-канале, на этих направлениях необходимо привлечение резервов. "Безусловно, ситуация остается сложной и бои в этом регионе самые интенсивные по сравнению с другими участками линии боевого столкновения", - говорится в сообщении.

5 августа депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что положение ВСУ в районе Красноармейска (украинское название - Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР катастрофическое. Он сравнил положение ВСУ там с обстановкой во время боев за Артемовск (украинское название - Бахмут). Горбенко указывал на проблемы с логистикой в указанном районе, сложности с перемещением испытывают как пехотные подразделения, так и операторы беспилотников.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на совещании по итогам деятельности армии в июле признал тяжелым положение на трех участках фронта: на покровском, добропольском и новопавловском (западная часть ДНР и восточная часть Днепропетровской области).