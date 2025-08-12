Ночная дальность обнаружения целей разработки составляет до 20 км, автомобилей - до 8 км, замаскированных объектов - до 2,5 км

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Систему "Журавль" для наблюдения за территорией с помощью беспилотников в темное время суток от АО "РОСС" показали на Международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" в "Сколково", передает корреспондент ТАСС.

"ГОЭС (гиростабилизированная оптикоэлектронная система - прим. ТАСС) "Журавль" предназначена для контроля в ночное время периметра протяженных объектов с беспилотных авиационных систем, таких как привязанные аэростаты, БПЛА вертолетного типа и крупные коптеры", - следует из материалов на информационном стенде.

Исходя из представленных данных, дальность обнаружения целей у разработки в ночное время суток составляет до 20 км, автомобилей - до 8 км и замаскированных объектов - до 2,5 км. Само изделие имеет габариты 380х310х380 мм, а массу - 7,2 кг.