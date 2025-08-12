Артиллеристы нанесли удары при помощи корректируемых снарядов "Краснополь"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российские артиллеристы-десантники поразили корректируемыми снарядами "Краснополь" пять украинских пунктов управления дронами на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Десантники с дронов заметили в одном из населенных пунктов на правом берегу Днепра пять пунктов управления дронами в подвалах полуразрушенных зданий и места скопления личного состава ВСУ. После доразведки и подтверждения целей, их координаты были переданы расчетам артиллерийских орудий, рассредоточенных вдоль левого берега Днепра.

"Было принято решение на точечное уничтожение пунктов управления БПЛА и мест скопления личного состава ВСУ высокоточными корректируемыми боеприпасами "Краснополь", при корректировке и фиксации поражения целей разведывательным БПЛА "Орлан-30". Артиллеристы в считанные минуты развернули орудия, рассчитали координаты для стрельбы и точными выстрелами поразили все цели, уничтожив все пять пунктов управления БПЛА и два места скопления пехоты ВСУ в подвалах полуразрушенных зданий", - сказано в сообщении.