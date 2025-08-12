Кроме того, российские бойцы поразили до взвода украинских солдат, склад боеприпасов и пункт управления, сказал военный эксперт

ЛУГАНСК, 12 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие ударом артиллерии уничтожили до взвода украинских солдат, бронетехнику, склад боеприпасов и пункт управления ВСУ под Волчанском Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские средства объективного контроля выявили замаскированный пункт дислокации ВСУ юго-западнее Волчанска - в районе населенного пункта Синельниково.

"В ходе артналета нашей артиллерией уничтожены пикап, три единицы бронетехники, полевой склад боеприпасов, пункт управления и станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Также ликвидировано до взвода (около 30 солдат - прим. ТАСС) личного состава боевиков", - сказал он.