Группировка "Юг" поразила пункт временной дислокации и гаубицу Д-30 ВСУ

Противник также потерял пункт управления беспилотниками, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункт управления беспилотниками и гаубицу Д-30 уничтожили артиллеристы и операторы БПЛА Южной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За истекшие сутки на константиновском направлении при взаимодействии расчетов БПЛА и артиллерии Южной группировки войск были обнаружены и уничтожены 122-мм гаубица Д-30 ВСУ, пункт управления БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности операторы БПЛА ночью обнаружили 122-мм гаубицу Д-30, которая обстреливала позиции российских войск. Ее координаты были переданы расчету 152-мм гаубицы "Мста-Б", точным огнем которого было уничтожено орудие ВСУ.

В Минобороны добавили, что в ходе дальнейшего наблюдения за районом, прилегающим к уничтоженной позиции ВСУ, были выявлены пункт управления БПЛА и пункт временной дислокации украинских войск. "Для уничтожения выявленных целей задействовали артиллерийские расчеты. Точным огнем орудий Южной группировки объекты ВСУ удалось поразить", - отметили в министерстве.