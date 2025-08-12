Корабли встали на рейде в Авачинской губе

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Отряд кораблей ВМФ России и Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках выполнения задач по совместному патрулированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе зашел в порт Петропавловска-Камчатского для пополнения запасов. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота, эскадренный миноносец "Шаосин" и корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху" ВМС НОАК встали на рейде в Авачинской губе. В ближайшее время корабли продолжат движение по заранее утвержденному маршруту патрулирования", - сообщили в пресс-службе флота.

Там отметили, что основные задачи совместного патрулирования - укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР. Кроме того, российские и китайские военные моряки традиционно отработают вопросы маневрирования и взаимодействия при проведении совместных тренировок.

"Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе состоялось в 2021 году и с тех пор проводится на ежегодной основе", - уточнили в пресс-службе ТОФ.

Ранее корабли обеих стран завершили проведение российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2025", которые проходили с 1 по 5 августа в полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота в акватории Японского моря.