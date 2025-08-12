ТАСС: ВСУ остро не хватает пикапов и квадроциклов на харьковском направлении

Техника, которая есть в наличии у украинских солдат, регулярно выходит из строя, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. ВСУ испытывают критическую нехватку квадроциклов и пикапов на харьковском направлении, а та техника, которая есть в наличии, регулярно выходит из строя. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Согласно сообщениям в соцсетях, в 92-й отдельной штурмовой бригаде и 57-й отдельной мотопехотной бригаде критически не хватает пикапов и квадроциклов, а те, что есть в наличии, очень быстро выходят из строя. Этот вопрос обсуждался лично с Владимиром Зеленским в ходе его визита в Харьковскую область", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что Зеленский вручает награды подразделениям 92-й бригады ВСУ, которые несут потери в Харьковской области, при этом на церемонию приглашают тыловиков, а не боевых офицеров.