По украинским солдатам ударили из ТОС-1А "Солнцепек", рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российские военные в Меловом Харьковской области сорвали попытку контратаки ВСУ на позиции ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На участке фронта Меловое - Хатнее ударами ТОС-1А "Солнцепек" сорвана контратака ВСУ на позиции бойцов "Севера" в Меловом", - сказал собеседник агентства.

По данным силовиков, ВСУ на данном участке фронта ищут возможность вернуть утраченные позиции в районе Мелового, прощупывая российскую оборону мелкими группами и с помощью разведывательных БПЛА. По ним работают артиллерия и FPV-расчеты.

Как ранее сообщили ТАСС в силовых структурах, проходящих лечение в госпиталях военнослужащих 80-й отдельной штурмовой бригады забирают для формирования боевых групп на севере Купянского района. Речь может идти о прикомандировании десантников к 425-му отдельному штурмовому полку для участия в боевых действиях в районе села Меловое.