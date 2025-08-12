12 августа, 07:01
Марочко: Киев несет потери в попытках отбить незначимую позицию под Радьковкой

© Александр Река/ ТАСС
При этом ВСУ покинули хорошо оборудованное место южнее населенного пункта, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 12 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины несут "необоснованные потери", пытаясь отбить незначимую позицию у Радьковки Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, подразделения ВСУ покинули хорошо оборудованную и укрепленную позицию южнее Радьковки. При этом на данный момент украинские войска пытаются отбить не такую значимую позицию, расположенную поблизости.

"Следует отметить, что другую, менее значимую позицию в этом же районе, боевики еще пытаются отбить, неся про этом необоснованные потери. Подобного рода действия украинского командования лишены логики и военного смысла", - сказал Марочко. 

