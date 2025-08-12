Также такое право приобрели, в частности, Белгородская и Брянская области

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Правительство России включило 11 административных образований в перечень территорий, прилегающих к зоне специальной военной операции. Участники их обороны от украинских формирований, согласно распоряжению кабмина, получат право на статус ветерана боевых действий.

В числе таких территорий, информирует правительство, Крым и Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район и города Анапа, Новороссийск и Геленджик Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области.

Подписанный в апреле президентом России Владимиром Путиным закон дает право на получение статуса ветерана боевых действий военнослужащим, сотрудникам силовых ведомств и участникам добровольческих формирований, которые отражали атаки украинских боевиков на Курскую область.

Кроме того, закон предусматривал создание перечня территорий, оборона которых от ВСУ и защита от украинских вооруженных провокаций также давала бы право на ветеранский статус. Защитники этих территорий, получившие инвалидность, имеют право на статус инвалида боевых действий.