Посол по особым поручениям МИД России также сообщил, что чаще всего украинские войска били беспилотниками по ДНР, ЛНР, Белгородской, Курской, Брянской, Херсонской и Запорожской областям

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Свыше 100 жителей субъектов РФ, в том числе 6 детей, за минувшую неделю получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, 22 человека погибли. "Печальными лидерами" по числу погибших жителей стали Луганская Народная Республика и Белгородская область, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 127 мирных жителей: ранены 105 человек, в том числе 6 несовершеннолетних детей, погибли 22 человека. <…> Печальное лидерство по числу погибших мирных жителей на минувшей неделе было за ЛНР и Белгородской областью", - сказал он.

Мирошник также сообщил, что чаще всего за неделю украинские войска били беспилотниками по ДНР, ЛНР, Белгородской, Курской, Брянской, Херсонской и Запорожской областям. Учитывая уборочную кампанию, ВСУ активно использовали FPV-дроны для ударов по сельхозтехнике, частному гражданскому, грузовому и пассажирскому транспорту.

"За отчетный период боевики киевского режима пытались расширить географию ударов в рамках реализации стратегии по переносу террора гражданского населения вглубь России при помощи БПЛА самолетного типа. Целью ударов таких беспилотников стали объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае, Республике Коми, Республике Крым, Калужской, Волгоградской, Орловской, Рязанской, Воронежской, Тульской, Ростовской, Липецкой, Смоленской и Калужской областях. Целями ударов становились коммерческие объекты, гражданские предприятия, частные и многоквартирные жилые дома, общественный и частный транспорт", - отметил собеседник агентства.

Всего за минувшую неделю ВСУ выпустили по российским субъектам почти 3,1 тыс. различных боеприпасов, подчеркнул Мирошник.