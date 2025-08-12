В Народном фронте уточнили, что они предназначены для защиты военной техники, легкого и грузового автотранспорта

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Омут" после модернизации могут обеспечить купол безопасности от БПЛА в диаметре до 400 м. Об этом сообщили ТАСС в Народном фронте, который обеспечивает поставки систем в войска.

"Мы провели тестирование всех известных антенн и для наших РЭБ-систем выбрали новые антенны, улучшив их показатели на 20%. Данный тип антенн обеспечивает четкую круговую диаграмму направленности, простыми словами, невидимый круг радиопомех, в пределах которого вам не страшны БПЛА и FPV-дроны противника. Наш купол безопасности может достигать в диаметре до 400 м в зависимости от ландшафта", - рассказал представитель компании-производителя Sky Bullet.

В Народном фронте уточнили, что РЭБ-системы "Омут" предназначены для защиты военной техники, легкого и грузового автотранспорта от атак БПЛА путем подавления каналов связи и управления, в войска переданы сотни подобных устройств.

"Историй от бойцов много, чаще всего они про картину, как дроны противника падают, не долетев до цели и все остаются живы и невредимы. Для нас получать такие отзывы очень ценно. Очередную партию, пятьдесят комплектов будем передавать бойцам на днях. Противник не стоит на месте и применяет все новые типы дронов, следовательно, потребности бойцов меняются, а наша задача работать на опережение для сохранения жизней наших товарищей. Поэтому мы работаем над расширением частот и увеличением числа диапазонов, стремимся, чтобы наши антенны показывали высокий коэффициент усиления, а устройства были максимально удобны для бойцов. Уже готовим к выпуску устройство, в несколько раз уменьшенное по габаритам, но сохранившее все свои характеристики", - рассказал представитель компании.

Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия.