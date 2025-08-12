По данным Минобороны, с начала военной операции уничтожены 76 676 БПЛА ВСУ

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 6 управляемых авиабомб и 179 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 179 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 76 676 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 546 танков и других боевых бронированных машин, 1 585 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 426 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 561 единица специальной военной автомобильной техники.