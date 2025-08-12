По словам начальника расчета с позывным Кореец, одним из последних расчет "Тор-М2ДТ" уничтожил украинский разведывательный беспилотник, который предназначен в том числе для корректировки огня артиллерии противника

МАРИУПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2ДТ" (арктический) на южнодонецком направлении СВО успешно поражает все виды беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и крылатых ракет украинских войск. Об этом рассказал ТАСС начальник расчета с позывным Кореец группировки войск "Восток" Вооруженных сил РФ.

"Постоянно фиксируем пролет вражеских БПЛА. Регулярно ведем боевую работу и производим поражения. Безукоризненное попадание комплекса. Ракеты и системы, которые помогают поражать цели, работают безупречно. Мы довольны результатами, вышестоящее командование отмечает в лучшую сторону именно "Тор-М2" арктический", - сказал Кореец.

По его словам, одним из последних расчет "Тор-М2ДТ" уничтожил украинский разведывательный беспилотник, который предназначен в том числе для корректировки огня артиллерии противника.

"Крайний наш пуск мы совершали по Shark - это крыло-корректировщик, которое корректирует пролет вражеских БПЛА. Был обнаружен, подтвержден визуально с помощью тепловизора в телевизионно-оптический визир. После чего мы совершили пуск нашей ракеты по вражескому крылу", - добавил военнослужащий.

Как дополнил начальник расчета с позывным Локет, "Тор-М2ДТ" крайне эффективен на ближнем расстоянии. "Мы можем видеть со всех сторон. Он является наиболее эффективным на ближних расстояниях. Мы замечательно видим и ведем цель. По приближению к цели мы ее уничтожаем. "Тор-М2" цели сажает за считанные секунды", - сообщил Локет.