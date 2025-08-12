Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, проверены на различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию Ростех) передала Минобороны России партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России новые истребители-бомбардировщики Су-34. Машины пополнили парк оперативно-тактической авиации ВКС России. Самолеты изготовлены в рамках гособоронзаказа по программе текущего года", - информировали в пресс-службе.

Отмечается, что новые самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, проверены на различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования.

"Фронтовой бомбардировщик Су-34 давно зарекомендовал себя как лучший в своем классе. Возможности машины позволяют летчикам успешно действовать на театрах военных действий и применять неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения. Самолет востребован в современных боевых условиях, наши авиазаводы увеличили темпы производства и обеспечивают ритмичные поставки техники в войска", - сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, слова которого приводят в пресс-службе.

В свою очередь генеральный директор ОАК Вадим Бадех подчеркнул, что ОАК, выполняя свои обязательства перед министерством обороны России, в поставленные сроки и в полном объеме осуществляют поставку авиационной техники. "Очередные партии самолетов других типов также готовятся к передаче. Мы гордимся, что наши самолеты помогают выполнять боевые задачи и обеспечивать обороноспособность страны", - заявил он.

В пресс-службе Ростеха также привели слова летчика Су-34, который сообщил, что в рамках реализации целевых задач, поставленных Министром обороны Российской Федерации по поставкам вооружения и техники в войска, экипажами ВКС осуществлена приемка самолетов Су-34. "У данного самолета достаточно много преимуществ, в том числе большая номенклатура вооружения. Самолет достаточно маневренный, хорошо управляется", - сказал летчик.

Су-34

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий. Су-34 также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.