Военная операция на Украине FPV-дроны "Рубикона" сбили таранами высотные беспилотники ВСУ

© Минобороны России/ ТАСС

В Минобороны уточнили, что были сбиты многофункциональная "Фурия", разведывательные Astero, "Горы" и "Лелеки", разведывательно-ударная "Домаха", дрон-камикадзе Vector, разведчики-корректировщики высокоточного вооружения Shark и другие