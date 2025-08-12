МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" воздушными таранами сбили высотные беспилотники ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.
"Минобороны опубликовало кадры поражения высотных беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон", - информировали в ведомстве.
Там уточнили, что воздушными таранами боевых групп центра "Рубикон" были сбиты многофункциональная "Фурия", разведывательные Astero (датского производства), "Горы" и "Лелеки", разведывательно-ударная "Домаха", дрон-камикадзе производства Германии Vector, разведчики-корректировщики высокоточного вооружения Shark и другие.